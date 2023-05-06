譚艾珍今（6）日出席器官移植捐贈生命教育繪本活動，女兒歐陽靖、孫子新醬也陪同參加。譚艾珍說從小她的母親就開始教育她要遺愛人間，「我媽媽過世前就有交代要捐贈器官，採取海葬；我的身後事也一樣。」

譚艾珍積極推廣器捐相關議題，包含器捐意願登錄健保卡，她說丈夫離世前，對於是否捐贈器官有所遲疑，後丈夫因睡眠中止驟逝，來不及交代身後事，她也不敢替丈夫決定，而錯失拯救更多人的機會。她遺憾地說：「當然我還是尊重他的意願，但如果可以延續更多人的生命，那這個決定很值得。」女兒歐陽靖和她的觀念不謀而合，還是彼此器官、大體捐贈登錄的見證人。

她現在長住台南含飴弄孫，昨開心分享2歲半的新醬在幼稚園學會愛心手勢，一回家就立刻向她告白。新醬會找爸爸？她坦言孫子從小就沒有爸爸這個概念，「他看年長的男子一律叫阿伯，年輕一點的叫哥哥。」對於父母分開的事情，譚艾珍希望等孫子長大一些再慢慢告訴他。

歐陽靖近日在臉書發文表示走不出上一段婚姻的情傷，譚艾珍力挺女兒說：「我其實不用開導她，她用文字抒發心情也是一種心情處理，這些過程都是要自己去面對。」她認為女兒在臉書的發文不只是情緒宣洩，也會讓有相同遭遇的粉絲得到力量。