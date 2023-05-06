The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家於新光三越台南新天地開幕，為台灣Ralph Lauren系列最為完整的櫃點。（Ralph Lauren提供）

The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家於新光三越台南新天地開幕，為台灣Ralph Lauren系列最為完整的櫃點。（Ralph Lauren提供）

即將迎來結婚四週年的台南女婿Akira 6日出席台灣首家雷夫羅倫之家開幕活動，也不忘順帶為愛妻林志玲找禮物，並相中Ralph Lauren系列的絲質洋裝，「雖然現在她是媽媽的角色，但我希望她知道即使她有了孩子，也仍是受人寵愛的女人。」因此挑選與志玲姐姐氣質相仿的優雅絲質洋裝，另外提到即將到來的母親節，Akira表示兒子出生後媽媽一直都很開心，「與孫子一起的時間應該就是最好的禮物。」不過在逛店時也有看到十分適合母親的單品。

邵雨薇穿著紫標系列開襟毛衣搭配性感針織背心與深藍色長裙亮相，透露回台北就會收斂點，怕在男友前面太漂亮。（Ralph Lauren提供）

一同出席開幕活動的邵雨薇也透露「其實媽媽已經物色好幾樣了。」一接到活動的邀請，邵雨薇便立刻告知媽媽這個通告並請他先行挑選，不過此次逛店也有多款自己十分喜愛的單品，讓她直呼錢包似乎不保了。此次現身她身穿性感的針織背心簡單搭配開襟毛衣，小露性感的模樣與南國炙熱的天氣相輔相成，直言在台北也比較少穿得這麼性感，在男友吳慷仁面前則會穿的更休閒開玩笑道「怕太漂亮。」向來保留每天早晚親親習慣的小倆口，雖因今日行程過早無緣早晨的Kiss Goodbye，但在新開幕的雷夫羅倫之家當中，囊括Collaction系列、紫標系列、Polo 女裝系列以及首度引進的Home Collection，本季服裝以加州為靈感，中性又優雅的風格讓平時就熱愛中性風的邵雨薇愛不釋手，同時也為男友吳慷仁相中許多單品。

Ralph Lauren 紫標簍空禮服，8萬3800元。（Ralph Lauren提供）

Ralph Lauren 紫標經典狩獵外套，7萬1800元。（Ralph Lauren提供）

Ralph Lauren 紫標 羊皮風衣外套，25萬5800元。（Ralph Lauren提供）

Ralph Lauren 紫標 皮革帆布拼接旅行袋，6萬3800元。（Ralph Lauren提供）

在今年2月初設立的The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，因相中南科消費力，因此全台首家特地選址於新光三越台南新天地設立，於店內展示品牌各線產品最為完整的店舖，過往僅以快閃形式登台的頂級紫標系列將長期進駐於該櫃點，而家居系列也藉此機會首度進軍台灣，而位於百坪店內的裝潢家具也均選用品牌家具打造，並延續全新美式「Modern摩登」的設計概念，以黃銅、木材搭配馬鞍皮配色打造。在試營運期間品牌收到許多消費整的正面迴響，品牌表示現在正物色據點，未來有望在北台灣開設第二間雷夫羅倫之家。