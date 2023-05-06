The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家於新光三越台南新天地開幕，為台灣Ralph Lauren系列最為完整的櫃點。（Ralph Lauren提供）
The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家於新光三越台南新天地開幕，為台灣Ralph Lauren系列最為完整的櫃點。（Ralph Lauren提供）
The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家於新光三越台南新天地開幕，為台灣Ralph Lauren系列最為完整的櫃點。（Ralph Lauren提供）
The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家於新光三越台南新天地開幕，為台灣Ralph Lauren系列最為完整的櫃點。（Ralph Lauren提供）

即將迎來結婚四週年的台南女婿Akira 6日出席台灣首家雷夫羅倫之家開幕活動，也不忘順帶為愛妻林志玲找禮物，並相中Ralph Lauren系列的絲質洋裝，「雖然現在她是媽媽的角色，但我希望她知道即使她有了孩子，也仍是受人寵愛的女人。」因此挑選與志玲姐姐氣質相仿的優雅絲質洋裝，另外提到即將到來的母親節，Akira表示兒子出生後媽媽一直都很開心，「與孫子一起的時間應該就是最好的禮物。」不過在逛店時也有看到十分適合母親的單品。

邵雨薇穿著紫標系列開襟毛衣搭配性感針織背心與深藍色長裙亮相，透露回台北就會收斂點，怕在男友前面太漂亮。（Ralph Lauren提供）
邵雨薇穿著紫標系列開襟毛衣搭配性感針織背心與深藍色長裙亮相，透露回台北就會收斂點，怕在男友前面太漂亮。（Ralph Lauren提供）

一同出席開幕活動的邵雨薇也透露「其實媽媽已經物色好幾樣了。」一接到活動的邀請，邵雨薇便立刻告知媽媽這個通告並請他先行挑選，不過此次逛店也有多款自己十分喜愛的單品，讓她直呼錢包似乎不保了。此次現身她身穿性感的針織背心簡單搭配開襟毛衣，小露性感的模樣與南國炙熱的天氣相輔相成，直言在台北也比較少穿得這麼性感，在男友吳慷仁面前則會穿的更休閒開玩笑道「怕太漂亮。」向來保留每天早晚親親習慣的小倆口，雖因今日行程過早無緣早晨的Kiss Goodbye，但在新開幕的雷夫羅倫之家當中，囊括Collaction系列、紫標系列、Polo 女裝系列以及首度引進的Home Collection，本季服裝以加州為靈感，中性又優雅的風格讓平時就熱愛中性風的邵雨薇愛不釋手，同時也為男友吳慷仁相中許多單品。

Ralph Lauren 紫標簍空禮服，8萬3800元。（Ralph Lauren提供）
Ralph Lauren 紫標簍空禮服，8萬3800元。（Ralph Lauren提供）
Ralph Lauren 紫標經典狩獵外套，7萬1800元。（Ralph Lauren提供）
Ralph Lauren 紫標經典狩獵外套，7萬1800元。（Ralph Lauren提供）
Ralph Lauren 紫標 羊皮風衣外套，25萬5800元。（Ralph Lauren提供）
Ralph Lauren 紫標 羊皮風衣外套，25萬5800元。（Ralph Lauren提供）
Ralph Lauren 紫標 皮革帆布拼接旅行袋，6萬3800元。（Ralph Lauren提供）
Ralph Lauren 紫標 皮革帆布拼接旅行袋，6萬3800元。（Ralph Lauren提供）

在今年2月初設立的The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，因相中南科消費力，因此全台首家特地選址於新光三越台南新天地設立，於店內展示品牌各線產品最為完整的店舖，過往僅以快閃形式登台的頂級紫標系列將長期進駐於該櫃點，而家居系列也藉此機會首度進軍台灣，而位於百坪店內的裝潢家具也均選用品牌家具打造，並延續全新美式「Modern摩登」的設計概念，以黃銅、木材搭配馬鞍皮配色打造。在試營運期間品牌收到許多消費整的正面迴響，品牌表示現在正物色據點，未來有望在北台灣開設第二間雷夫羅倫之家。

#雷夫羅倫 #林志玲 #邵雨薇 #Akira #Ralph Lauren