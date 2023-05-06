雲林縣北港媽祖遶境活動，將於本月8、9日登場，雲林縣消防局及北港警分局為求活動平順，特別邀集25處炮場負責人進行宣導及約制，以避免發生火警意外，另外，為防範陣頭失控鬥毆，警方並與在地廟宇簽訂「約制書」，希望各宮廟陣頭保持理性歡慶媽祖聖誕，改變民眾對陣頭遶境傳出鬥毆的負面觀感。

北港警分局表示，北港犁炮是全台3大炮典之一，也是媽祖遶境活動的重頭戲，今年申請設置的炮場共25處，這些炮場在遶境神轎經過時會燃放大量鞭炮，鑑於過去曾發生炮場火災意外，雲林縣消防局特別邀集各相關單位及炮場負責人，共同防範爆竹煙火傷害、火災等公安意外發生。

另外，為防範陣頭鬥毆案件發生，北港警分局特別與地方各宮廟管理人員、民間團體及地方人士交流意見，並與在地廟宇簽訂「約制書」，希望各宮廟陣頭遶境時保持理性，平和且歡樂地慶祝媽祖聖誕，民眾對陣頭遶境傳出鬥毆，觀感非常不佳，有賴大家共同努力改善負面印象。

北港警分局指出，媽祖遶境期間，預計將派出警、民力1000人次，於活動開始時引導遶境隊伍行進與指揮交通，並分區部署緊急應變小組，活動期間若遇打群架或其他衝突事件，將立即壓制、蒐證、依法送辦，全力防止一切違法事件發生。