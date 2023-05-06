資深媒體人趙少康今（6）日南下高雄，主持區黨部主辦的「擬參選人給問嗎？」座談會。趙少康稱，三位有意代表國民黨參選立委的陳麗珍、陳玫娟和李眉蓁都展現高度風度與企圖心，證明自己跟國民黨都準備好了，要在左楠區奪回立委席次，終結民進黨在高雄立委「八仙過海」的現況。

趙少康認為，左楠是高雄市最有機會為國民黨贏得一席立委的地方，過去兩屆讓民進黨立委劉世芳當選，是國民黨偌大的恥辱，就是因為大家都覺得有機會當選，每個人都要搶，不團結還互扯後腿，最終以失敗收場。

面對明年這場最有機會的硬仗，趙少康在臉書直言，希望立委擬參選人在初選結果出爐後，都要捐棄陳見，集中力量拿回這席。否則，左楠區只要國民黨出現兩個立委參選人，結果必敗！

趙少康強調，去年九合一選舉，民進黨在南台灣的基本盤已經被徹底撼動，期待國民黨再接再厲，明年能出現至少一席國民黨立委，告訴民進黨，「這8年，你們真的做得很爛！」