台灣交通亂象惡名昭彰，不但被美國CNN封為「行人地獄」，連瑞士外交部也點名台灣駕駛「具攻擊性」，桃園市議員詹江村6日在臉書爆，前立委鄭寶清的妻子，走在斑馬線上遭超車的女駕駛當場撞斷腿，感嘆就算重罰也沒用。鄭寶清也證實妻子遭強烈撞擊意識不清，「還飛出監視器螢幕外！」手術後已返家休養，但至少要3個月才會好，強調立委任內有提案人行道退縮，呼籲應正視實踐。

詹江村在臉書指出，鄭寶清委員夫人，在三民路民生路口，綠燈過馬路，走在斑馬線上，卻被一位在斑馬線上超車的女駕駛，當場撞斷腿，感嘆：「就算重罰也沒用，斑馬線上腿還是被撞斷！」祝福她早日康復。

鄭寶清也證實妻子上周一下午1點多時遭撞，看路口監視器對方車子行經路口左轉根本沒有減速，妻子遭猛力撞擊，當場噴飛「還跑出監視器鏡頭外！」最後重摔在地，左大腿骨折、還有腦震盪，意識不清，他接獲救護車通知連忙趕到醫院。

鄭寶清說，經手術治療，左大腿已接回，醫師說要休養3個月，腦震盪情況也已無礙，目前在家靜養，自己則是家庭主「夫」照料起居。他說肇事駕駛當天有致意，之後就說交給保險公司處理，將待妻子傷勢好轉後再看後續處理。

鄭寶清也提到，他在立委任內曾提案通過要人行道全面退縮，一來十字路口不會這麼擁擠，左轉車也不會被A柱擋道，看到行人會在正前方，可惜至今沒有被執行，希望能全面改進退縮，行人才會安全。