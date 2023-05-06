我向美國採購66架F-16V戰機，首架戰機交貨時間將延至2025年底。國際事務專家賴岳謙認為有兩個可能原因，也就是，若開戰，到最後不會打，或是打了一定輸，那麼武器也就不用給了，兩樣都賺。

美66架F-16V戰機延後交貨，賴岳謙5日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，可能原因有兩個︰第一個原因，他們說2027年之前大陸一定會攻打台灣，也許認為一打恐怕就統一了，所以就不用給了。他甚至質疑，要台灣先繳錢，美國人就可以轉賣了，又賺一手。

賴岳謙接著點出，第二個原因則是估計不會打，平常叫會打是在演戲、也就是在裝的。叫得很大聲，民進黨就可以在台灣內部裡面炒作很大，然後就可以編列很多特別預算，向美國訂購很多武器，美國人又賺得飽飽的，民進黨也賺得飽飽。總之他們可能認為，到最後不會打，或是打了一定輸，武器也就不用給了，兩樣都賺。

前立委郭正亮則表示，F-16V戰機，台灣是排第三優先，前面還有兩個國家。美國一天到晚說台灣很危險，為什麼一直在拖？他們稱中國大陸最晚2027年打台灣，況且台灣也要花半年培訓，結果2027年底才全部交完66架。