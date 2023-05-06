台北市中正區1間教會4日晚間遭不明人士潑漆。（圖／警方提供）

警方調閱監視器發現一女子形跡可疑。（圖／警方提供）

台北市中正區1間教會4日晚間遭不明人士潑漆，警方獲報，到場勘察後調閱監視器，發一名女子形跡可疑，目前已鎖定女子身分，通知嫌疑人到案說明。

教堂深夜遭潑紅漆 中正二警鎖定女嫌通知到案

警方表示，中正二分局廈門街派出所於四月初接獲報案，轄區內教會遭不明人士潑漆。警方趕赴現場，勘查現場後保留相關證物，同時調閱監視器尋找潑漆犯嫌，發現一女子形跡可疑，於深夜時分搭乘計程車至該地點徘迴，最後對教會的招牌潑灑紅漆後步行離去。

警方後續聯繫教會，教會表示暫不提告，惟本案涉及宗教場所，恐犯嫌此舉可能傷害他人之信仰自由，且為維護轄內秩序平穩，持續追查潑漆女子身分。經調閱監視器，已鎖定犯嫌身分，並依程序通知嫌疑人到案說明，以了解犯案動機，全案將依社會秩序維護法第73條「污損祠宇、教堂、墓碑或公眾紀念之處所或設施者，處新臺幣六千元以下罰鍰」偵辦。

中正第二分局呼籲民眾若生活周遭遇有可疑人士徘徊或從事不法活動，可儘速通報警方到場，透過良好警民合作，一起共同維護社會治安，創造安居樂業的環境。