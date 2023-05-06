林書豪在賽前跟霍華德敘舊聊天。(鋼鐵人提供)

儘管高雄17直播鋼鐵人想要晉級季後賽難度不小，林書豪仍然力拚每場勝利！林書豪6日拿下36分、15助攻與10籃板，連3場比賽完成大三元，幫助鋼鐵人120比103輕取地主台北富邦勇士，續保晉級季後賽機會，但接下來13日面對桃園璞園領航猿必須贏球，且在14日遭遇台新夢想家至少贏6分以上才能晉級。這場比賽「魔獸」霍華德也到場觀看林書豪比賽，兩人賽前也在場邊敘舊聊天。

勇士雖在開賽打出14比4攻勢，鋼鐵人卻靠林書豪、呂政儒兩人凶猛火力逐漸追上，甚至超前，打完首節，鋼鐵人30比26領先，林書豪首節進帳13分、2助攻與2籃板，呂政儒三分球投3中3、獨拿9分，勇士則以塞瑟夫8分最高。

鋼鐵人不僅在次節開始打出8比0，更擴大領先到20分以上，地主勇士顏面盡失，關鍵就在勇士單節10失誤，強森還在上半場僅剩2.5秒被吹違反運動道德犯規，上半場結束，鋼鐵人69比41領先，林書豪半場22分、9助攻與7籃板。

悟空第三節開始就連進3顆三分球，繼續擴大鋼鐵人領先差距到30分以上，甚至來到35分，就算鋼鐵人換上全本土陣容後，勇士還是無法縮小差距，來到第三節中段，乾脆就把「三老」林志傑、蔡文誠與張宗憲換下場改用新秀磨練。

沒想到勇士新秀表現很爭氣，很快把差距縮小到22分上下，林書豪卻馬上回到場上穩住局面，更順利連3場完成大三元，，畢竟場上勝負早已提前底定，勇士也沒辦法逆轉局面了。