黃姵嘉親自DIY面膜展現自己的懶人保養。（Nature Tree提供）

34歲黃姵嘉今（6）日擔任保養品一日店長，去年6月與邱昊奇交往至今，感情已趨於日常，她直率說：「快1年了還要維持熱戀也蠻難的。」2人感情穩定，卻「不婚頭」，都先以事業為重，邱昊奇也演員轉型往編劇、導演努力，所以並未討論婚事，也沒被催婚，但她透露媽媽很前衛「如果懷孕就生下來，我幫妳帶」，他也順其自然，打趣說：「我也34歲了，如果不生就要生不出來了。」

母親節將至，貼心的黃姵嘉已準備2份禮物給自己媽媽和男友媽媽，透露平時會到男友家吃飯，只是至今還不曾洗過碗。交往之後兩人從來沒有大吵過，她坦言：「他脾氣好，我不好，他知道我要發脾氣時就會安撫一下。」由於跟上一任分手的原因是「看不見未來」，如今她懂得把期待值降低，踏實過好眼前的生活就好。

黃姵嘉和邱昊奇雖然還未有愛的結晶，但已有共同創作，他擔任編劇和導演，她則負責製作，形容就是「打雜的」，目前已有2部短片，合作過程中難免觀點不同，但都不會影響感情。