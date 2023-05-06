查爾斯三世（King Charles III）稍早在一個特別委託的屏幕後進行「膏立」，這將比他的前任在最神聖的儀式中更具隱私性。君主加冕是最古老、深具宗教意義且充滿盛大氛圍的儀式之一，面向群眾的主屏幕上的世界樹上面暗藏的意義非凡。
據《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）報導，查爾斯國王和他的妻子，皇后王后卡米拉，將被一個繡有圖案的膏立屏幕包圍，這個屏風由古老的風吹溫莎橡木（Windsor Oak）製成的柱子支撐，上面鑄有青銅鷹並飾以金箔。它由一支150人以上的團隊建造而成。
膏立儀式可以追溯到舊約聖經，描述了撒母耳王（Samuel）由祭司撒督（Zadok）和先知拿單（Nathan the Prophet）膏立的情景，並是強調君主精神地位的中世紀聖禮之一。最重要的時刻是「受膏儀式」，這是一種聖潔的行為，用聖油為君主膏立，象徵著這個人是上帝所選定的。
屏幕的布料是由澳洲和紐西蘭的羊毛在英國紡織廠編織和加工而成。兩側繡有深紅、金色、藍色和紅色簡單十字架的圖案，靈感來自西敏寺的Cosmati地磚。
屏幕主要那一面將面對民眾，上面繡有大英國協56個成員國的名字刺繡在個別的樹葉上。屏幕高2.6米，寬2.2米。
這一點他的母親和祖父在加冕儀式上倒是沒有。伊莉莎白二世的加冕禮上，一個豪華的金色帷幕被舉起，懸浮在國王頭上。
屏幕是由聖像畫家艾丹·哈特（Aidan Hart）所設計，它將為加冕儀式提供更大的隱私，屏幕底部繡有引用來自中世紀神秘主義者朱莉安娜（Juliana）的名言：「一切都將好起來，所有事情都會好轉」，她是目前已知最古老的女性英語書籍作者。
設計的每一個元素都是特別選擇的，代表著這次歷史性的加冕禮和大英國協的每一個角落，從象徵國協成員和諧共處的鳥類，到歡騰的天使和代表聖靈的鴿子。」
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