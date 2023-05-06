查爾斯三世（King Charles III）稍早在一個特別委託的屏幕後進行「膏立」，這將比他的前任在最神聖的儀式中更具隱私性。君主加冕是最古老、深具宗教意義且充滿盛大氛圍的儀式之一，面向群眾的主屏幕上的世界樹上面暗藏的意義非凡。

Explore the Anointing Screen which will be used during the most sacred part of the #Coronation Service, the Anointing of His Majesty The King.



The screen has been gifted for the occasion by the City of London Corporation and City Livery Companies.



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據《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）報導，查爾斯國王和他的妻子，皇后王后卡米拉，將被一個繡有圖案的膏立屏幕包圍，這個屏風由古老的風吹溫莎橡木（Windsor Oak）製成的柱子支撐，上面鑄有青銅鷹並飾以金箔。它由一支150人以上的團隊建造而成。

膏立儀式可以追溯到舊約聖經，描述了撒母耳王（Samuel）由祭司撒督（Zadok）和先知拿單（Nathan the Prophet）膏立的情景，並是強調君主精神地位的中世紀聖禮之一。最重要的時刻是「受膏儀式」，這是一種聖潔的行為，用聖油為君主膏立，象徵著這個人是上帝所選定的。

屏幕的布料是由澳洲和紐西蘭的羊毛在英國紡織廠編織和加工而成。兩側繡有深紅、金色、藍色和紅色簡單十字架的圖案，靈感來自西敏寺的Cosmati地磚。

屏幕主要那一面將面對民眾，上面繡有大英國協56個成員國的名字刺繡在個別的樹葉上。屏幕高2.6米，寬2.2米。

這一點他的母親和祖父在加冕儀式上倒是沒有。伊莉莎白二世的加冕禮上，一個豪華的金色帷幕被舉起，懸浮在國王頭上。

屏幕是由聖像畫家艾丹·哈特（Aidan Hart）所設計，它將為加冕儀式提供更大的隱私，屏幕底部繡有引用來自中世紀神秘主義者朱莉安娜（Juliana）的名言：「一切都將好起來，所有事情都會好轉」，她是目前已知最古老的女性英語書籍作者。

Reflecting The King’s deep affection for the Commonwealth, it has been designed by iconographer Aidan Hart and brought to life through both hand and digital embroidery, managed by the Royal School of Needlework.



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設計的每一個元素都是特別選擇的，代表著這次歷史性的加冕禮和大英國協的每一個角落，從象徵國協成員和諧共處的鳥類，到歡騰的天使和代表聖靈的鴿子。」