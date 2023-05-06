ChatGPT、人工智慧正夯！台中市政府經濟發展局特別與逢甲大學開辦「企業先進智造學院」搭上此浪潮，首次開課即獲得廣大迴響，報名人次破千！今(6)日正式開班授課，針對特定工廠或已提送改善計畫的未登工廠推出102小時系列精實課程，助企業培育即戰力及培育專業人才，帶領台中特定工廠產業隱形冠軍邁向先進製造的行列。

台中市府經發局長張峯源到場致詞、與學員互動（圖/ 台中市政府經濟發展局提供）

經發局長張峯源說明，「企業先進智造學院」由逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心主任佘日新擔任先鋒講師，以豐富產業經驗輔導企業，其系列課程共29堂，以「淨零碳排」及「全球供應鏈管理」模組課程報名最為踴躍，堂堂都超過60人報名，顯示企業對於疫後重啟的全球市場變革、未來碳排放加徵碳稅等議題極為重視。

張局長表示，受國際情勢動盪，地緣政治衝擊加上疫情等因素影響，使企業重新思考全球供應鏈布局議題，再加上少子化衝擊、二代接班問題浮現，智慧製造成為工廠轉型解方，考量未登記及特定工廠在技術研發、人才培訓方面資源有限。為助台中企業因應快速變動的產業及國際局勢、ESG浪潮及淨零碳排等政策，經發局特別與逢甲大學攜手開辦企業先進智造學院，從4月17日開放報名以來獲得熱烈迴響，短短10天之內報名人次已破千人，相當基本開課人數2倍，數位轉型、淨零碳排議題成為當今顯學。

逢甲大學指出，此次利用假日開辦共102小時的課程包含「地緣政治與韌性供應鏈」、「數位轉型」、「淨零碳排」、「全球供應鏈管理」、「資訊安全」等，甚至涵蓋當前最新AI人工智慧浪潮介紹ChatGPT，師資陣容堅強，包含逢甲大學教授張淵仁、賴奇厚、主任黃誠甫、如梭世代公司執行長洪睿荃、上博科技股份有限公司等企業代表，就豐富產業經驗與學員分享交流，幫助學員迅速掌握所需知能，迎向時代變遷與新科技挑戰順利轉型。

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