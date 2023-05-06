富二代開賓士撞死人！酒駕肇事畫面曝 撞擊瞬間高舉車尾

北市一名26歲無業鄭姓富二代今（6）清晨5點，疑似與朋友聚會喝酒後開賓士回家，在文山區萬芳交流道時失控衝出分隔島，當場撞死一名休旅車駕駛，目擊影片曝光，強烈力道讓賓士瞬間「車尾高舉」數秒後重重落地，肇事的鄭男送醫後酒測值高達0.83，全案朝過失致死罪偵辦。

記者爆料網曝光另段目擊影片，只見鄭男駕駛的白色賓士突然失控飛越分隔島，狠狠撞上車道上的3車，強烈力道讓賓士瞬間騰空數秒後重重落地，煙塵四散；首當其衝的54歲高姓駕駛遭到重擊，送醫後宣告不治，鄭男目前仍在醫院休養觀察，其酒測值高達0.83，全案朝過失致死罪偵辦。

強烈力道讓賓士瞬間「車尾高舉」數秒後重重落地，肇事的鄭男送醫後酒測值高達0.83，全案朝過失致死罪偵辦。（翻攝自記者爆料網）

強烈力道讓賓士瞬間「車尾高舉」數秒後重重落地，肇事的鄭男送醫後酒測值高達0.83，全案朝過失致死罪偵辦。（翻攝自記者爆料網）

肇事的26歲鄭男，及遭撞的54歲高男送往萬芳醫院救治，另2名何姓、范姓駕駛則未受傷，表示不需就醫；據悉鄭男目前無業，但家境富裕，5日晚間疑似與朋友有聚會，玩到清晨才準備回家，警方已委請萬芳醫院對其抽血，其酒測值高達0.83，鄭男目前仍在醫院休養，暫時無法做筆錄。

後方遭受波及的小客車乘客表示，一度聽到尖銳煞車聲，隨後就看到賓士自小客車高速衝下交流道並飛越分隔島，直接撞上前方納智捷休旅車，強大撞擊力道讓休旅車撞上前方計程車，後車尾高舉直接壓在自家車頭。

狂飆畫面曝！賓士男「飛越分隔島」高速衝撞3車 無辜駕駛送醫不治

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