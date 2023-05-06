60歲資深女星利菁過去是購物台主持人，後來轉往綜藝領域深耕，主持《麻辣天后宮》、《超級偶像》、《鑽石夜總會》等電視節目，犀利大膽的主持風格創造不少節目效果，站穩綜藝一姊的地位。沒想到，不時在社群分享生活的她，昨(5日)自爆老公許仙「很會修理我」，還問粉絲「我嫁對了嗎？」引起外界關注。

利菁跟許仙結婚多年，感情一直很穩定，未料昨日她突然在臉書發布貼文，寫下：「我嫁給一個自己修理水電，自己粉刷牆壁，萬事不假他人之手的男人，我嫁對了嗎？」還說老公很會修理她，「真的修理！別想歪！如有需要可(去電)，你們家附近的水電行」，看完全文才知道利菁其實在曬恩愛，好感情令人稱羨。

文章曝光後，藝人好友寇乃馨、唐玲、蔡秋鳳、黃鐙輝、許志豪等人都被閃到，紛紛誇獎利菁嫁對人，粉絲們也留言大讚：「既然嫁對人了，那就不要放他走了呀！十指牢牢的扣住他」、「嫁這種男人是幸福吧」、「天后就是需要這樣的神隊友、賢內助，菁姊好眼光！」、「台灣水電工原來被妳收編了」、「果然是人選之選。」

事實上，利菁跟許仙今年2月14日共度西洋情人節，還在餐廳留下恩愛合照，並大談婚姻經營之道：「與許仙的第23年的情人節，『婚姻』就像開飛機，要開多久？能開多遠？看你加多少油！」強調雙方得願意投入心思在婚姻上，才能讓關係走得更加長遠。