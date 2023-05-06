韓國男團「ATEEZ」出道5年終於要來台灣，日前宣布亞洲巡迴演唱會首站確定在7月8日於南港展覽館舉行，今天正式公布票價以及售票詳情，成員們除了相當興奮終於可以和台灣ATINY（官方粉絲名）見面外，也直呼期待吃到台灣美食。

「ATEEZ」為韓國KQ娛樂旗下的8人男團，由弘中、星化、潤浩、呂尚、傘、旼琦、友榮、鍾浩所組成，於2018年10月24日出道，團名為「A TEEnager Z」的簡稱。出道4個月便達成了世界巡演門票售罄的里程碑，去年發行的專輯《THE WORLD EP.1：MOVEMENT》銷量更是突破百萬張，他們在下個月也將霸氣回歸，是否能再打破自身紀錄備受期待。

「THE FELLOWSHIP ： BREAK THE WALL」世界巡迴於去年10月從韓國揭開序幕，歷經美國、日本以及歐洲後，本月重返日本東京與神戶，7月開始的亞洲巡迴，從7月8日的台北站出發，之後將前往香港、曼谷、新加坡、馬尼拉等全部共5座城市，對於出道以來一直苦無機會造訪台北，這次亞洲巡迴終於能與台灣ATINY見面，成員們也相當開心。

「2023 ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP ： BREAK THE WALL] IN TAIPEI」將於7月8日（六）晚間7點在南港展覽館1館舉行，演唱會門票將於5月12日（五）中午12點在KKTIX及全家便利商店全面開售，票價分為新台幣6200、5300、4000、3000元等4種，而購買6200者可以用100元加價購升級為ATINY VIP獲得優先入場資格、演出前Soundcheck Event等5重粉絲福利，ATINY VIP將於6月6日中午12點開賣。