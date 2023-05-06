為了調整連假日，導致2023年補班日太多，民眾抱怨很多，行政院人事行政總處為免再有民怨，提出了連假日「五種調整方案」，並已送至行政院討論，行政院表示，目前正針對5方案溝通討論中，若有結果會適時對外公布。

2023年的補班日總共有6天，包含補農曆春節的1月7日、2月4日，以及補228紀念日的2月18日，還有補清明連假的3月25日，6月17日還要補端午連假，9月23日則要補之後的國慶日。

人事總處是依據「政府機關調整上班日期處理要點」，如週二及週四遇到必須放假的紀念日、假日，將一率調整為放假。至於小年夜若是上班日也會調整為放假日，並以放假前一週六補上班為原則。

但是，也因為2023年補班日太多，引起民眾抱怨，人事總處人事長蘇俊榮曾表示，每個人對於連假的感受不盡相同，很難有方案能讓人百分百滿意，只能尋求平衡點。

據瞭解，目前人事總處已規劃出5項調整放假的方案，包括「只有小年夜彈性放假」、「小年夜加清明節彈性放假」、「三節彈性放假（三節：春節、端午、中秋）」、「三節加清明與兒童節彈性放假」以及「維持現狀」。這五項方案已送至行政院進行討論，行政院表示，如果結果出爐會適時對外公布。