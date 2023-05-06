查爾斯三世加冕典禮於6日晚間六點開始，而王室成員的穿搭更是全場焦點，王儲威廉王子與凱特王妃一家同步進場，其中凱特如先前的公告一般並不配戴皇冠，而是帶著擁有銀線、水晶、銀條裝飾的頭飾，並以一襲象牙白的真絲長裙現身，優雅莊重，而女兒夏洛特公主也配戴同款迷你版頭冠，也同樣十分吸睛。

英王加冕／凱特不戴后冠也吸睛，致敬黛妃耳環藏玄機。（美聯社）

41歲的凱特王妃選穿英國品牌Alexander McQueen訂製長裙，長裙上飾有玫瑰、薊、水仙花以及三葉草等象徵英國聯合王國的圖騰，而頭上的頭飾則是出自Jess Collett x Alexander McQueen設計的頭飾，兒子喬治王子、夏洛特公主也同樣穿著McQueen訂製服現身。而這也不是他們一家人在重要場合選穿 McQueen服飾，於2011年凱特王妃與威廉王子結婚時的婚紗，便是出自Alexander McQueen現任創意總監Sarah Burton之手。

凱特王妃在西敏寺觀禮的神情。（美聯社）

在飾品方面，為向已故戴安娜王妃致敬，她佩戴戴妃最喜愛的耳環的珍珠及鑽石耳環，該對耳環是戴妃在1981年嫁給查爾斯前，對方贈送給她的禮物，因此有不少網民猜測凱特配戴該款耳環的用意，不過這也不是凱特王妃首次配戴這對耳環，兩年前他便曾在自己的40歲官方照以及去年英女王國葬上配戴同款耳環，在王室傳承給她的飾品當中是最常亮相的款式之一。