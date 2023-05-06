佩甄身穿高爾夫球裝，十分俏麗。（羅永銘攝）

佩甄近來迷上高爾夫球。（羅永銘攝）

「台灣好媳婦」佩甄和王祚軒結婚13年，她日前遭網友盜用照片，還造謠醫生老公出軌，來銷售產品，惹怒她嗆網友該換工作。佩甄今（6日）擔任高爾夫球品牌Decembermay一日店長時，表示雖然已是老夫老妻，但因為很懂得耍騷，恩愛頻率沒減少，笑讚老公體力跟年輕人一樣好，「反倒是我有時候心有餘力不足。」

佩甄透露以前常胡思亂想若老公外遇該如何應對。（羅永銘攝）

佩甄近來迷上高爾夫球，她說打球意外增進夫妻感情，變成2人共同興趣，「他現在再忙，1個月仍會固定陪我打一次球，來回車程加打球，我們就有將近7個小時可以相處。」猛誇老公在球場上很帥，內心充滿「粉紅泡泡」，還嬌羞形容老公的好體力：「我已經打完18洞，回到家想休息了，他有時候還會幻想有第19洞！」

佩甄說跟醫生老公仍激情滿滿。（羅永銘攝）

佩甄與老公現在感情穩定，過去會因為依賴性強，常胡思亂想若老公外遇該如何應對，不過現在成熟許多，該給彼此多點空間，不會刻意要求未來要每天住在一起。佩甄還爆料老公很自戀，平常不大會吃她醋，「可能哪天我跟吳慷仁一起打球，他才會在意。」