全國大專運動會為台灣年輕運動選手的重要殿堂之一，過去幾年受疫情影響採閉門不開放觀賽，112學年全國大專校院運動會這次由中原大學承辦，6日晚間由蔡英文總統宣布賽事正式開始，歡迎民眾進場為選手加油打氣。

蔡英文表示，前2年受疫情影響，全大運皆改採閉門競賽，近期疫情趨緩後賽事也恢復運作，因此非常歡迎民眾進場看比賽，一起為選手加油，而這次更有多名奧運的知名好手參與，相信他們已經準備好要接受所有明日之星的挑戰。

蔡英文說，台灣選手在前年東京奧運上締造史無前例的佳績，期盼選手們也能在今年世大運及亞運中有傑出表現，為巴黎奧運打下好基礎。面對連續幾個月的緊湊賽程，選手必須付出一般人難以想像的努力，因此政府的責任便是要做選手最堅強的後盾。

蔡英文提及，教育部體育署針對黃金計畫內容做調整，整合世大運、亞運、奧運3場大賽的整備期程，幫助選手們在國際賽事中展現最好的狀態，感謝大家的努力與貢獻，宣布全大運正式開始。

行政院副院長鄭文燦則表示，今年全大運是疫後首度舉行，特別盛大。蔡英文上任後挺體育也照顧選手，這幾年設施、培訓跟比賽都有明顯提升，全大運是國手的養成比賽，希望大家拿出最好的成績、發光發熱。

鄭文燦更盤點起周遭建設與觀光，他說自己當了8年桃園市長，中原大學附近有中原夜市、健行商圈、中壢觀光夜市等，建議選手在比賽之餘可以享受一下桃園的夜市文化。再來，蔡英文在疫後振興特別提出要照顧年輕人，下半年會減少學貸的總額，至少減免3萬元以上，而校外租屋也會給予補助，下半年除了有通勤月票1200元外，還有運動券、文化券等，提醒大家記得申請。