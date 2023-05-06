美國前國家安全顧問的歐布萊恩日前接受日媒訪問時表示，中國大陸可能會在2年內入侵台灣。退役中將帥化民認為，歐布萊恩是在玩大國博奕遊戲，要培養一個棋子，逼著我們到處備戰。

針對歐布萊恩的說法，帥化民5日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，歐布萊恩為何講這樣的話，他好歹是前國家安全委員會的顧問。所以這件事要看講話的人是什麼身分、目的是什麼。

帥化民指出，歐布萊恩是在玩大國博奕遊戲，美國的基本主張是，要不斷製造戰爭來維持世界霸權的地位。打了這麼多年的仗，是全世界唯一打仗能賺錢的國家。

帥化民認為，烏克蘭戰爭是美國一手炮製，拿來削弱俄羅斯的俄烏戰場可能在1、2年結束，接下來恐怕會是台灣，所以美國軍界、商界、政界，不斷的炮製台灣很危險。

帥化民點出，歐布萊恩是看大國戰略，要培養一個棋子。所以他可以昧著良心講話，甚至沒有任何依據來講這種話。他的目的達到了，美國媒體、政界都在講台灣危險，要炮製一個危險狀況，逼著我們到處備戰。至於日本要不要參加，也有它的算盤。