自入侵烏克蘭後，俄羅斯官方數據頻頻釋出訊號，在西方強力制裁下，經濟一直維持強勁韌性。但根據歐洲衛星檢測到的數據顯示，俄羅斯空氣汙染明顯下降，凸顯該國工業產量已經呈現衰退。

華爾街日報報導，歐洲太空總署（European Space Agency，簡稱ESA）的Sentinel-5P衛星捕捉到，俄羅斯工廠排放的廢氣出現下滑。該衛星配備對流層汙染排放監測儀，能夠檢測到二氧化氮、臭氧、甲烷等氣體。

自去年對烏克蘭發起軍事行動後，俄羅斯增加對數據公布的限制，導致市場對其官方數據的懷疑愈發強烈。

法國研究機構QuantCube專門追蹤天然氣、柴油和煤炭等燃燒行為，所產生的二氧化氮，該機構與ESA合作分析數據，過去六個月數據顯示，莫斯科和聖彼得等城市的空汙上升，但工業區在截至4月過去六個月內，下滑1.2%，年減6.2%。

同時也有數據顯示，汽車、建築、石油和天然氣等行業，包括國防產業等的空汙排放都在減少。但俄羅斯官方數據反而顯示，截至3月，俄羅斯工業生產成長1.2%。