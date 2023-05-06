蕭秉治6日首度登上高雄流行音樂中心開唱。（相信音樂提供）

蕭秉治6日首度在家鄉高雄流行音樂中心舉辦「Project X Live Tour巡迴演唱會」。他在電音組曲橋段，率領10位舞者唱跳〈Super Hero〉、〈感覺犯〉等夯曲，唱到〈Sugar daddy〉時，生性害羞的他，相較去年在北流場，今晚很熱情與4位穿著火辣性感女舞者親密互動，更大膽豁出去拍打辣妹屁股，氣氛嗨翻。

蕭秉治6日首度登上高雄流行音樂中心開唱，吸引大批粉絲到場支持。（相信音樂提供）

他一開場穿上全黑勁裝站在璀燦鑽石光塔上飆唱〈不留活口〉、〈Wild〉掀起序幕，氣勢十足，當唱到〈凡人〉時，他突然脫掉招牌墨鏡，接著深情獻唱〈愛過你有多久就有多痛〉，直言，演唱會4天前心情亢奮到睡不著，但開唱前一晚彩排完後，晚間10點多就入睡，開心說：「太期待今天演唱會，上次的演唱會是在5個月前，這次票都賣完，謝謝你們來。」

他特地演唱多首熱門歌曲〈偷偷的〉、〈我好想好想你〉等，興奮邀約全場5000名粉絲大合唱，更直接走到台下與粉絲近距離互動，熱情地與歌迷一一握手，引起陣陣尖叫。他去年釋出新歌〈毒藥〉於YouTube已累積近1300萬次點閱，還在網路上掀一波翻唱風潮，他笑說，有看到很多人翻唱這首歌，「我不會再去計較點閱數字，大家聽得開心，我就開心。」

蕭秉治去年大方認愛女友「小周慧敏」Tracy，女友今日在IG甜蜜分享他歌曲〈WILD〉隔空示愛送祝福。他這套巡迴從北流唱到高流，今晚完美落幕，在尾聲時，許多歌迷在台下2度呼喊安可，寵粉的他再度登台嗨唱〈Thank you〉，感謝粉絲一路以來支持，嗨喊：「謝謝你們來演唱會，讓我從凡人到狂人，下一站我們去小巨蛋好不好！」