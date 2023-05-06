曾在今年1月14日新北國王與新竹街口攻城獅賽後批評裁判尺度，最後被罰1.5萬元的國王洋將牧倫斯，6日又在國王與台新夢想家賽後於社群媒體公開批評裁判，聯盟以「累犯」裁罰國王球團5萬元，希望藉以杜絕球員批評裁判尺度不公的歪風，不過隨著PLG即將進入季後賽，裁判尺度問題勢必再次被放大。

以下是PLG官方新聞稿，「P. LEAGUE+ 今日（05/06）針對G113 福爾摩沙台新夢想家vs. 新北國王，新北國王的牧倫斯（Byron Mullens）賽後於社群媒體公開批評裁判，因屬累犯聯盟裁罰新北國王球團罰款新台幣伍萬元。最新完整說明如下：

*賽事編號：G113 福爾摩沙台新夢想家（客）vs. 新北國王（主）

*日期：2023/05/06（星期六）

*事件：國王牧倫斯賽後於社群媒體公開批評裁判

*說明：G113 福爾摩沙台新夢想家（客）vs. 新北國王（主），新北國王外籍球員牧倫斯於社群媒體公開批評裁判，依聯盟賽事章程第二章球團規範第十二條球團義務12.3「球團有共同維護聯盟形象之義務，不得於公開場合，以任何形式對聯盟決策、賽事判決，懲處決定或仲裁判斷等事項，發表不當言論。」因情節重大及累犯，處以新北國王球團罰款新台幣伍萬元整。」