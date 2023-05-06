美國樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）以古怪形象聞名，卻受邀擔任英國查理三世加冕典禮的表演嘉賓之一；在稍早典禮開始前，凱蒂佩芮到場沒多久就被拍到臭臉的表情，一度被酸民認為不禮貌，但事實竟是沒人帶位，她找不到座位才一臉困惑，反倒讓網友都很同情她。

凱蒂佩芮以美國樂壇天后身份擔任今（6日）英國查理三世加冕典禮表演嘉賓之一，在典禮開場前她一進場就引起關注，凱蒂佩芮全身穿戴已故英國知名設計師Vivienne Westwood的衣服、飾品和包包，一甩古怪形象，優雅迷人。

不過，有網友注意到凱蒂佩芮臉上表情很不悅，臭臉在人群中徘徊，有少數人還以為她太大牌，在這種場合還擺出臭臉；但有粉絲跳出來解釋，她只是因為找不到自己的座位，才面帶困惑還想辦法詢問其他人。網友得知真相後都很不捨，紛紛同情地說，「這場合沒有人帶位？」、「滿滿的尷尬感」、「可憐的凱蒂」。

Katy Perry spotted looking for her seat at the #Coronation of King Charles III. pic.twitter.com/m2JmrCtNIg — Pop Base (@PopBase) May 6, 2023

另外有一些人看到凱蒂佩芮隻身出席典禮，好奇怎麼不見她的英國未婚夫奧蘭多布魯和女兒Daisy，兩人感情過去經歷分分合合，訂婚後她生下女兒，至今卻都沒傳出下一步。

英國查理三世加冕典禮今日盛大舉行，典禮受到全世界矚目，而表演嘉賓也都很有名，包括英國天團接招合唱團（Take That）、義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）、美國經典歌手萊諾李奇（Lionel Brockman Richie, Jr.）和凱蒂佩芮。