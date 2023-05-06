休賽季天使針對羸弱的牛棚進行補強，今年比賽後半段掉分的狀況大幅改善，無奈傷痛卻找上門來，今（6日）球團宣布牛棚左投盧普（Aaron Loup）因右大腿後肌拉傷，進入15天傷兵名單，天使這半個月下來，已多達3位牛棚投手因傷缺席。

開季8場未掉分、表現最穩的基哈達（Jose Quijada），近2場比賽投不滿一局接連失分後，因左手肘痠痛在4月底照了MRI（核磁共振），發現手肘尺側韌帶受損，尋求多位醫生意見後決定動TJ手術，基哈達本季報銷，預計也會缺席明年一段時間。

4月底才被拉上大聯盟的沃倫（Austin Warren）更慘，本季只投2場比賽，同樣因為手肘副韌帶撕裂，將與基哈達同天進行TJ手術，兩人都希望在明年季中前能夠回歸，沃倫說道，「這很痛苦，我從來沒有因為手肘而受傷過，每天都在祈禱不會出現這種情況，但就是發生了，說什麼也無法改變結果。」

天使本就擁擠的傷兵名單，今又多了一位牛棚好手來報到，不過傷況沒有像前2位這麼慘，盧普5日的比賽因前往三壘補位而拉傷大腿，不過他認為這只是小傷，基哈達和盧普接連傷出，天使牛棚主力左投僅剩莫爾（Matt Moore）。本季天使牛棚脫胎換骨，今日巴瑞亞（Jaime Barria）、艾斯特維茲（Carlos Estevez）聯手5局沒有責失分，團隊自責分率來到2.85排名全大聯盟第3，僅次於光芒（2.74）及洋基（2.75）。