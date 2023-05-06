高雄一名人妻多年來數次發現丈夫手機內與小三的鹹濕訊息，丈夫說「妳的屁股才留給我」、「結束可以順便吃了妳嗎」，小三回應「是我吃你」、「你是真大支」等內容，人妻因此翻拍手機畫面訴求離婚，卻遭丈夫提告妨害秘密，法官認為她是以配偶身分、以最輕微的方式存證，判無罪。

判決書指出，女子在104年至107年間發現丈夫手機跳出名叫「nana」的女子傳訊息，就翻拍丈夫手機內的對話內容共22張並提出離婚，丈夫控告她無故照相竊錄他人非公開之談話罪嫌，女子辯稱當時看到對方的露骨訊息，為求保全婚姻才翻拍，稱丈夫平時都同意她使用手機。

丈夫與「nana」的對話中，丈夫說「也太正，我目不轉睛」、「妳的屁股才留給我，不能跟別人亂來，只有我才可以」、「那結束可以順便吃了妳嗎」，對方回應「是我吃你」、「你是真大支」等內容；男子強調他是為了家族企業，與日本客戶做生意到酒店應酬，內容是與酒店小姐客套閒聊，並非出軌。

法官審酌，女子結婚前在日本留學，畢業後在26歲結婚全心養育4名子女，丈夫在外工作曾與異性糾纏不清，導致影響女方的不安與信任感，女方對婚姻忠誠問題較為敏感，老公又僅以三言兩語敷衍帶過，認定女子是用最小侵害的手段保障自己權益，並僅用於離婚訴訟，侵害程度相比之下並無過當，判老公敗訴，女方無罪。全案可上訴。