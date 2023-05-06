苗栗市維民街1棟3層樓透天民宅6日傍晚發生大火。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗夫妻燃燒柚子皮驅蚊釀火警，3層樓透天民宅成火柱。

苗栗縣苗栗市維民街1棟3層樓透天厝民宅，6日傍晚突然傳出火警，一對高齡夫婦屋主，為了驅趕蚊蟲，打火點燃曬乾的柚子皮，不料乾柚皮飽含柚油，火一點著就快速燃燒，老婦一驚隨手將著火的柚子皮丟到她自己做裁縫剩餘的碎布料堆上，立即引起大火，火勢由1樓迅速往2、3樓蔓延，2名老人及時逃出火場，但97歲的丈夫被煙嗆傷，已由趕到的消防人員送醫，目前火勢已經控制，消防人員待火勢撲滅後，再逐層搜索確認有無人員受困。火勢在晚上8點20分熄滅。

苗栗市維民街1棟3層樓透天民宅6日傍晚發生大火。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市維民街1棟3層樓透天民宅6日傍晚發生大火。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局是在18時42分接獲民眾報案，立即調派大批人車趕往現場搶救，火勢從1樓開始燃燒，並往2、3樓快速蔓延，消防人員抵達火場首先救出1名被煙嗆傷老翁送醫，並布署多條水線灌救，火勢一度侷限在2樓，但隨由後方往3樓快速延燒，整棟3樓建築都陷入火海，消防人員持續灑水灌救。

苗栗市維民街1棟3層樓透天民宅6日傍晚發生大火。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

經初步調查，起火的3層樓透天厝民宅，住著97歲的男屋主及80歲的妻子，從事裁縫工作的妻子在6日傍晚因蚊子多，所以拿出去年曬乾的柚子皮點燃，用來驅蚊，不料，乾柚子皮飽含柚油，一點著就快速燃燒，老婦一驚隨手丟掉，竟掉進做裁縫用剩的碎布堆中，立即引發大火，老夫妻見狀趕緊逃出屋外，見到自家住處3層樓全陷入大火中，老夫妻嚇得雙手直發抖。