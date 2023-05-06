桃園市中壢區某私立托嬰中心，疑似拖欠薪資與獎金，近日爆教師離職潮，6月開始照顧人力不足，逾15名幼童受影響，需家長帶回自行照顧，或轉介到其他托育單位。桃園市社會局昨介入處理，發現這批孩童皆為2歲以上幼童，大部分的孩子8月準備入托幼兒園，家長在過渡期間若有托育需求，會協助媒合居家保母托育服務。

張姓家長表示，當初付錢與該托嬰中心簽約托育，怎料3天前突以一紙通知單，臨時通知家長照顧人力不足，家長得自己帶，或轉至其他托育機構，讓許多家長感到錯愕，且至今僅有一通電話打來，關心後續送托規畫，也沒主動提及退費機制。

張姓家長認為，托嬰中心應積極協助家長，準備好相關配套措施，而非自身經營不善造成教師離職，影響許多家庭，若對方持續以消極態度處理，不排除向消保官申訴爭取權益。

市議員彭俊豪說，該托嬰中心疑有欠薪情況，4名教師因不滿而離職，據悉有人最高被拖欠約3個月，由於該中心過去評鑑成績不佳，建議市府注意此現象，建立相關監督機制，避免類似情況發生，造成家長困擾。

社會局表示，該托嬰中心目前收托21名幼童，經瞭解這次受影響的15人皆為2歲以上幼兒，無法再入托到托嬰中心，大部分孩子已預備8月要入托幼兒園，部分家長有自行安排或洽詢幼兒園提早入園，已請教育局協助轉介，其中6至7人有抽到公幼或非營利幼兒園，但現在的學生尚未畢業，無法提前入園，在過渡期若有托育需求，會協助媒合居家保母托育服務。

去年桃園市托嬰中心評鑑，僅有2間被打丙等，其中一間正是當事托嬰中心。社會局說明，丙等多為托育品質的書面資料和實務現場狀況不理想，去年11月已與對方解除準公托契約合作，另初步了解該中心部分獎金沒如實給付，已通報勞動局處理。

教育局指出，已協助3名家長轉入私立幼兒園就讀，其餘幼兒已確認欲就讀公私立幼兒園，但因目前各園2歲專班皆已額滿，無法於111學年度學期中轉入，待備取遞補狀況後處理。

桃園市勞動檢察處表示，若接獲相關申訴，會派員到場瞭解，調查園方有無正常發薪，若有拖欠薪資情事，將視違反次數進行裁罰。