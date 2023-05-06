獨》星宇JX800遇怪風 機艙內部驚恐視角曝光 乘客狂哀號。（影片／讀者提供）

因為天氣不穩定，今（6）日星宇航空從台北飛東京的班機JX800兩度無法降落東京成田機場，途中轉往名古屋機場加油，總共歷經超過7個小時，終於在日本時間晚間7時53分降落東京成田機場。《中時新聞網》收到讀者提供影片，還原降落時機艙內部的實際驚險情況，不僅劇烈晃動，還有乘客尖叫「好可怕」。

星宇航空JX800的台北-東京航班於台北時間今日上午8時44分起飛，原預訂於日本時間中午12時45分抵達成田機場，但降落時遇到不穩定側風，機長嘗試2次重飛後，決定飛往名古屋降落加油，並於下午6時20分再度起飛一度在東京、千葉一帶的空中徘徊，所幸最後於日本時間晚間7時53分降落成田機場。

中時新聞網讀者獨家提供一段長達1分鐘的影片，還原飛機降落時的機艙實況，當JX800準備落地時，機艙內部先是略有搖晃，下一秒「轟」的一聲，似乎是機輪已經著地，伴隨而來的是更劇烈的晃動和尖叫聲，影片拍攝者也不斷驚喊「好可怕！」其他乘客更是緊抓前排座椅，深怕從座位飛噴出去。

當確定飛機已經平安落地後，機內全體乘客瞬間熱烈鼓掌，興奮地喊著「機長！我愛你！」、「Bravo！Bravo！」原本緊張的乘客瞬間鬆了一口氣，不斷躁動著，而影片拍攝者仍餘悸猶存，直說：「終於降落了！」