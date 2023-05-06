桃園市大園溪海休閒農業區今辦理種西瓜體驗活動，桃園市長張善政在現場示範如何種植西瓜，並表示桃園的西瓜農友技術高超，收成後市府會協助促銷。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園溪海休閒農業區今日辦理種西瓜體驗活動，桃園市長張善政發揮過去種南瓜的經驗，在現場示範如何種植西瓜。（蔡明亘攝）

桃園市大園區溪海休閒農業區今日舉辦「種瓜得瓜，來溪海種西瓜」活動，為推廣在地農特產，桃園市長張善政出席體驗，發揮過去在花蓮務農經驗，向來賓示範正確種植西瓜。張表示，2021年桃園生產的西瓜有5100公噸，比2020年增逾7成，單位面積產量更高達每公頃25.6公噸，代表桃園西瓜農友技術高超，民眾可放心將親手種下的西瓜交給溪海農友們照顧。

張善政表示，今年挑選市面上最大顆的「華寶種」大西瓜來種植，當6月西瓜果實冒出後，再邀民眾回來施肥，約7至8月收成。期間民眾若無法回來照顧西瓜，溪海的西瓜農將協助管理，還會定期將照片傳至臉書或LINE群組，讓民眾可看到西瓜的成長，使都會區的市民也能體驗農村樂趣，未來收成後，市府也會協助促銷。

張善政提及，過去他曾種過南瓜，和西瓜同是爬藤類植物，苗的大小差不多，種植經驗可應用於西瓜，種西瓜須注意農地水分管理，在高於地面的畦上挖深度10公分的洞，種下西瓜苗，讓西瓜苗嫁接處露出地面，把南瓜根部埋住，就會逐漸長出藤蔓，上頭覆蓋的黑塑膠布也稱「抑草蓆」，是可抑制雜草生長的不透光塑膠膜，可節省灌溉水量、保持土溫促進生長，後續再經引蔓、整蔓及施肥等程序，就能順利摘果，盼大家收成時都能抱回又大又甜的西瓜。

農業局長陳冠義表示，溪海休閒農業區「種瓜得瓜，來溪海種西瓜」活動，分今明2天共2場次，特別挑選吸取養分效率最高、抗病蟲害能力最佳的華寶種大西瓜，將西瓜苗嫁接在南瓜上，讓民眾種植，提高成功率，另現場還安排農夫市集、農作小物DIY等活動，還有園遊券可至溪海休區內農場抵用消費，邀請民眾來大園體驗農村生活樂趣。