美國眾議員莫頓日前稱美國可「炸毀台積電」以嚇阻中國大陸侵台，引發外界強烈反對，台大政治系教授左正東今( 6 日)指出，美國三番兩次的說要炸毀台積電是很嚴重的問題，顯然美國政策圈很多人已經認為此案是可行的辦法、台灣也會接受，他也指出關鍵，「到底是誰跟美國說台灣可以接受？」並點名與美官員關係密切的駐美代表蕭美琴，為何都沒有出面澄清、告訴美國台灣不可能接受。

民主黨眾議員莫頓日出席米爾肯研究院全球會議時表示，要嚇阻中國大陸入侵台灣最直接的辦法，就是威脅他們美國會炸毀台積電。前立委蔡正元今在《張雅婷辣晚報》節目中也盤點，此前在 2021 年底，美國陸軍戰爭學院一篇專文指出，台灣面對中共入侵應採取「焦土策略」，必要時炸毀台積電；而美國前國安顧問歐布萊恩，也曾被指控說過，若大陸攻佔台灣，美方有摧毀晶圓代工龍頭台積電計畫，避免被對岸接受；去年年底CSIS兵推時，也曾推演過美國發射導彈，炸毀台積電的計畫。蔡正元認為，至少4次說要「炸毀台積電」，顯然已經不是一個美國人的看法，而是一群人、甚至已經是美國的主流意見。

同台的左正東表示，美國三番兩次的說出「炸毀台積電」是一個很嚴重的警訊，顯然美國政策圈已經有很多人認為這是可行的方法，是台灣可以接受的方法，這是台灣最需要擔心的問題，最需要改變的正是民進黨政府。

「那到底是誰告訴他台灣可以接受？」左正東也直接點名，民進黨政府、駐美代表蕭美琴，年初時《紐約時報》還曾報導蕭美琴經常到白宮、國務院跟美國官員保持密切接觸，為甚麼她從來沒有去澄清，告訴美方台灣不可能接受，既然蕭美琴跟美國溝通這麼暢通，怎麼還會出現這種落差。

左正東也提到，美國眾議院外交委員會主席麥考爾，日前接受日媒專訪時說，前總統馬英九先前去大陸，是為了跟大陸政府溝通總統的「傀儡人選」，他也直呼這個說法非常可笑，連北京都沒有去怎麼會是討論總統人選，若真的屬實，也沒有看到馬英九與藍營的候選人有積極的互動。

左正東也懷疑，到底民進黨政府給美國送了什麼樣的訊息？麥考爾怎麼會知道這種消息？而麥考爾今年4月才剛來過台灣，隨後在受訪時就可以大喇喇地、毫不懷疑的說出這種不合常識的話，一定是有所本，而這個本就是民進黨的政治人物告訴他的消息。

左正東表示，民進黨做的事就是造成外界疑美的主要因素，因為民進黨把台美關係利用在自己黨的利益，一直鼓吹在野黨不可信任、親中，美國只能支持民進黨，才讓很多美國政治人物對台灣的政治局勢發表意見時失去中立態度。

左正東也直言，美國說要炸毀台積電這個問題，蕭美琴那些應該出來說話的人，卻沒有聽到他們出來說任何話，「你們的對美工作到底做到哪裡去了，怎麼會讓美國有這種誤解，認為這是可行的方案呢？」他也呼籲在野黨立委請外交部長吳釗燮到立法院備詢，正面回答政府有沒有跟美國溝通過、溝通的成績在哪裡。