勞動部勞動力發展署副署長賴家仁（右四）、立委黃世杰（左四）、桃竹苗分署長林淑媛（右三）等貴賓參與開幕。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今日辦理「媽媽我挺你 攜手向前行」活動，作為媽媽們重返職場的最佳後盾，現場特別展示女性成功創業成果及就業職訓相關資源，更邀請親子攜手參與職能體驗、闖關集點，吸引逾5000人次參與，為終年辛勞的母親們送上最佳禮物。

這場活動特別邀請立委黃世杰、勞動力發展署副署長賴家仁、楊梅區長邱世源、新竹縣勞工處政府勞工處處長劉家滿、桃園市政府就業職訓服務處秘書鄭維杰、桃園市總工會理事長翁國政及多位桃竹苗3縣市工會理事長、幹部等貴賓參與。

黃世杰表示，桃竹苗分署特別在母親節前舉辦這場活動，相當有意義，他對於女性就業創業非常重視，認為母親這個角色在現代社會中無論是就業或創業均受影響，但政府在這方面非常積極幫忙，不但強化就業及創業相關政策，改進勞動條件及托嬰托育環境，並在全國陸續成立包含桃竹苗分署在內共五個教保中心，讓在職場上的婦女們能安心工作。

賴家仁提到，許多婦女因養育小孩、家人照顧需求等因素暫離職場，為協助有意重返職場的女性做好就業準備，桃竹苗分署提供一案到底的就業服務，包括職涯諮詢、就業媒合及職業訓練等，另外也提供各項就業促進措施，包括求職交通補助金、臨時工作津貼、職場學習及再適應津貼及參訓期間的職業訓練生活津貼，以減輕經濟壓力、安心就業或受訓。

桃竹苗分署長林淑媛說，分署去年女性參與職訓（含自辦、委外）人數為6727人，訓後也由分署提供就業轉銜。此外對於有興趣自行創業的婦女朋友，勞動部也提供微型創業鳳凰等創業諮詢、課程輔導，相關就業及創業資訊，為婦女朋友開拓友善職場道路，自2017年至今年3月，微型創業鳳凰貸款開辦的創業研習課程已吸引9766人次參與，其中女性為6036人次，比例超過6成，顯見女力在就業或創業市場上逐漸嶄露頭角。

除了豐富的職訓體驗及闖關活動外，「名人講座」特別請到藝人，同時也是創業家的簡沛恩擔任嘉賓，不吝向大家分享她的斜槓人生，她形容自己的創業史就是人生八點檔，跨足餐飲業初期對於商標、股權等一竅不通，也看不懂財務報表，不但慘賠三年所得，疫情期間損失更重，面對失敗她沒放棄，不斷進修及實作逐步培養自己學以致用的能力，她以自己的經驗鼓勵女性朋友千萬別怕失敗，唯有不放棄方能圓夢。

「媽媽我挺你攜手向前行」現場逾40個攤位，多元的呈現風味料理、咖啡茶飲、烘焙點心、農特產品、文創設計、生活用品等商品，還有按摩保健、美容彩繪及氣球教學職訓技能體驗，並安排創業鳯凰音樂舞蹈表演、婦女魔術職場劇、小丑氣球歡樂互動、親子大頭貼、幸福手作，搭配消費集點送好康、媽媽好禮摸彩、免費DIY手作、氣墊遊戲區等活動，吸引逾千民眾參加，獲廣大迴響。今天分署也開放「智慧產線」訓練場，讓民眾透過導覽介紹，更深入地了解訓練內容，進而多加利用。更多婦女就業協助相關資訊可至桃竹苗分署官網（https://thmr.wda.gov.tw）查詢。