女星姚愛寗有著迷人大眼跟獨特空靈氣質，被粉絲譽為「台版小松菜奈」，2014年以電影《共犯》嶄露頭角，近來則接拍《比悲傷更悲傷的故事》、《無神之地不下雨》等影視作品，星途頗受外界看好。沒想到，日前在社群分享生活照，竟遭男網友嫌棄「胸部太小」，讓她看不下去，氣得直批：「光訊息本身就夠騷擾了。」

姚愛寗今(6日)發布IG限時動態，表示自己不在意上圍尺寸大小，但很介意隨意議論他人身材的社會風氣，「剛好我不在意平胸，但如果遇見有人無法選擇的各種人身攻擊呢？」並表示這讓女性的人格尊嚴被糟蹋，「男性為何可以口無遮攔對女性傳這樣的訊息？我們先不檢討社會賦予男性的權利，光是訊息本身就就夠騷擾了。」

說到這裡，姚愛寗表示遇到這種事，有的人常會說：「只是開玩笑，認真你就輸了」，但這樣的話其實是「檢討受害者」，盼望大家引以為戒，「我想問，這麼無聊的話都算是玩笑，你的幽默感有贏嗎？」最後她也說請粉絲不要責罵該名網友，但當看到生活周遭出現類似狀況時，必須知道這不是一個合理、正確的現象。

姚愛寗發限動回擊男網友。(圖/姚愛寗 IG)

姚愛甯去年3月拍攝的電視劇《初擁》攝影師跟收音師發生墜谷意外，先引來男主角炎亞綸宣布罷工，後來被臨時要求拍攝吊鋼絲戲分的姚愛甯也悲痛發聲，表示沒有人能置身事外，「過去我常常覺得自己渺小而妥協於不平等的待遇，而這次我真的學到，若我妥協了，也就讓每一位工作人員暴露於風險之中」，並因此吃不下飯、睡不好覺，可見內心受到頗大衝擊。