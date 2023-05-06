好市多A肝莓果風暴持續延燒，昨(5日)深夜發出公告，表示已遵循衛生局命令，全面召回並下架問題商品，卻話鋒一轉，稱國內沒有食用而感染A肝的案例，要消費者不必恐慌，遭砲轟根本卸責，對此好市多晚間也再度回應，強調「並無此意」。

昨晚好市多發布聲明表示，「根據衛生主管機關的公告，我國從今年3月開始對進口的莓果產品進行A型肝炎檢驗，此次高雄市衛生局命令召回科克蘭冷凍草莓、科克蘭冷凍藍莓和科克蘭冷凍3種綜合莓產品，在國內已販售很長時間，在今年3月前，國內也沒有出現因食用相關產品導致感染A肝的病例，消費大眾應無需恐慌」。

公告一出引爆消費者怒火，痛批好市多意圖卸責，醫師蘇一峰也開炮怒嗆「敢不敢讓吃過含有A肝病毒的冷凍莓果的人自費驗A肝抗體」。

好市多今晚(6日)則緊急澄清，「關於本公司稍早對媒體相關回應提及有關今年三月之前並無因食用相關莓果之確診案例等語，並非公司之本意。本公司提醒：A型肝炎為法定傳染病，相關通報及資訊應以主管單位公布內容為主」，同時強調已依照指示將出問題的科克蘭冷凍草莓、冷凍藍莓與冷凍三種綜合莓全面召回、下架。