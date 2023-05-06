台灣銀行在6日挑戰賽前，已經連3場敗給台灣啤酒，台啤新洋將菲爾斯入隊後，更讓台銀一時找不到對應方法。今天台銀雖然還是讓菲爾斯攻下34分，但替補菜鳥中鋒沈睿洋做到教練團要求的強度，逼出菲爾斯犯滿畢業，團隊展現鬥志跟態度，阻止台啤反擊攻勢，終場台銀就以78比74搶下挑戰賽首勝。

沈睿洋透露，去年入隊兩周就在練球時受傷，頸錐壓迫到神經，開刀休息達半年之久，新人年走得不太順遂，但教練團一直給予信心，「教練團很照顧球員，過程一直跟防護員討論、溝通，很謝謝教練團在我走過傷病、復健之後，季後賽給我機會。」沈睿洋表示，比賽前教練就交代不要怕，被吃也沒關係，但要守住菲爾斯，證明自己。他平常花許多時間看影片研究菲爾斯的進攻模式及習慣動作，今天的表現也讓台銀總教練陳國維稱讚，「有扛住！」

陳國維指出，在例行賽大致確定能夠晉級後，就大量調度不同陣容，讓更多球員有累積經驗的機會。今天台銀輪番上陣，人人有功練，儘管一度將近20分的領先花光，仍在高強度的比賽中搶下第一場勝利，他說：「例行賽出現過很多次被對方趕上，最後撐不住的狀況，但今天不一樣，肯定他們有記取例行賽的經驗。」

他也強調，今天的勝利關鍵，除了多次反快攻能得分之外，防守上阻止台啤射手，不讓對方有好的空檔，也讓對方出現26次的失誤，他盼明天能繼續保持這樣的鬥志，期許有好的結果。

台銀以瑪哈尼27分、11籃板、7抄截、2阻攻最亮眼，張家禾15分、4助攻，林柏偉10分；台啤菲爾斯34分、8籃板，王子綱10分、4助攻，但兩人都出現全隊最多5次失誤。