國民黨台北市第六選區（大安區）立委初選，即將於10日進行電話民調。有意爭取提名的議員鍾沛君，以桃園市議長邱奕勝的姪子邱繼泰曾兩度酒駕、涉論文抄襲等爭議，質疑羅智強當初疑似禮讓邱繼泰。對此，羅智強無奈回應，邱繼泰選的是「八德大溪復興」的立法委員，自己之前桃園的戶籍是在「龜山」，到底有什麼關係？並且這次不考慮選龜山立委的原因，是因為牛煦庭！

羅智強今（6）日在臉書澄清，邱繼泰選的是「八德大溪復興」的立法委員，而他自己之前在桃園的戶籍是在「龜山」。所以，邱繼泰選不選八德，到底跟他要不要從龜山遷回大安有什麼關係？

羅智強也解釋，去年他遷籍龜山決定參選桃園市長，當時第一位跳出來支持的桃園市議員就是牛煦庭，因此這次他不考慮選龜山的立委，是為了牛煦庭。如果鍾沛君不相信羅智強，鍾沛君可以去問問牛煦庭，「我說的是不是真的」。

羅智強強調，早就於今年2月22日，在歷史哥的節目上表達過立場：「我反對酒駕、我反對論文抄襲！」他和邱繼泰非親非故，也不過就是在邱繼泰擔任張善政發言人的時候，在決定全力輔選張善政時，在張善政的競選活動見過邱繼泰幾次面。「難道就因為這數面之雅，我就要為他過去曾犯的錯負責？」

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