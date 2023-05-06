蔡健雅身穿「青鳥裝」，乘坐「宇宙青鳥號」空降小巨蛋舞台。（羅永銘攝）

蔡健雅去年甫以《Depart》專輯破紀錄拿下第4座「金曲歌后」，今（6日）在台北小巨蛋舉辦《Let’s Depart！給世界最悠長的吻》演唱會。她不僅親自擔任演唱會總監，自稱是「宇宙下單達人」，更自豪不使用PGM（電腦音樂），全程都是她與樂手、和聲百分百的Live演出。

蔡健雅今身穿深V性感「青鳥裝」，乘坐4米高的「宇宙青鳥號」空降小巨蛋舞台，手持吉他自彈自唱〈Bluebirds〉揭開序幕。她問全場1.1萬名粉絲：「我今天是一隻鳥，美嗎？」全場歡迷大讚她美。

她說，最近又有新技能，向宇宙下了很多單，因為上次攻蛋正值疫情期間，氣氛緊繃，「上次結束後我告訴自己一定要再回來小巨蛋，去年我就跟宇宙說，請讓我搶到2023年5月6號和7號的小巨蛋檔期，我是不是很厲害？」果然在她心目中的理想日期如願重返小巨蛋。

她說還要向宇宙下單：「我們要一起哭一起笑，感受跟珍惜彼此的存在，你們也要給我滿滿的愛好嗎？」表示接下來的歌會越來越黑暗，但「不要怕，姊在！」接著帶來〈無底洞〉、〈墜落〉、〈遺書〉等歌曲。

蔡健雅6度攻蛋，除了一連串精彩曲目，她還特別準備了5套新裝，主辦單位大手筆斥資5000萬元升級舞美燈光硬體，其中光是符合演唱會主題的「宇宙青鳥號」就要值300萬元。鄭怡、陳昊森等星友到場觀場，明（7日）下午還有一場。