頌樂（左）和玟星去年組成小分隊「MAMAMOO＋」。（翻攝自高雄啤酒節臉書）

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」停辦3年後，將於7月7、8、9日在高雄夢時代購物中心正對面廣場回歸，除了邀請超過30組台灣藝人共襄盛舉外，還宣布將重磅邀請Jessi和「MAMAMOO＋」2組大咖韓星演出，讓粉絲嗨翻，消息公布沒多久，Jessi就開心在IG貼文底下留言放上愛心，有望繼「BLACKPINK」後，讓港都再掀一波追星熱潮。

韓國嘻哈女歌手Jessi擁有超強唱功和火辣身材，近年推出〈Zoom〉、〈NUNU NANA〉等多首熱門歌曲，加上她直率不做作的性格，在《Running Man》、《第六感》等綜藝節目中的表現也大受歡迎，去年與前東家PSY公司P NATION解約後，今年4月宣布朴宰範創立的新公司MORE VISION。而她其實在2015年曾以團體「Lucky J」的身分來台開唱，暌違8年，將首度以個人歌手的身分造訪寶島。

實力女團「MAMAMOO」今年1月在林口體育場開唱，第1場7000張門票售罄後，加場又瞬間秒殺，但沒搶到票的粉絲也不用難過，不到半年她們又將與台灣歌迷見面啦，更是首度以頌樂及玟星組成的小分隊「MAMAMOO＋」的形式來台開唱，將會帶來什麼樣精彩的舞台令人期待。

活動票價分為單日預售票$799、雙日預售票（周五＋周六）$1500、搖滾區預售票$999 （開放少量名額），更多活動資訊請洽「高雄啤酒音樂節」官方臉書粉絲專頁查詢。

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