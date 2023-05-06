國民黨新北市第八選區（中和）立委初選將於5月17日至19日舉辦電話民調，5月20日黨員投票，前立委張慶忠之子、會計師張智倫運用自身專業拍攝影片說明財稅政策，盼可以獲得選民支持。

張智倫的財稅政策有五大項，分別為「稅制優惠」，推動對中小企業和新創企業給予稅制優惠，鼓勵企業發展和創新；「預算管理」，加強預算管理，推動透明化預算，讓居民知道財政用途和收支情況；「建立財政穩健基礎」，加強財務管理，建立財政穩健基礎，確保財政的可持續發展；「推動地方產業發展」，推動地方產業發展，提高對地方產業的支持和培育，提高地方經濟競爭力。

張智倫指出，透過上述財稅政策，能夠提高經濟競爭力，促進企業發展，建立財政穩健基礎，保障公平稅收，並讓中和區更加繁榮發展。

張智倫強調，國民黨內初選民調為5月17日、18日、19日晚上6時30分至10時整，懇請中和區各位鄉親父老兄弟姊妹，在電話民調大聲說出「國民黨中和區立委初選唯一支持張智倫」。