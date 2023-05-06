南山中學歡慶母親節活動今天登場，現場熱鬧又溫馨。（校方提供）

新北市私立南山中學今（6）日舉辦園遊會及募集肉類食品罐頭活動，歡慶母親節仍不忘作公益，校方表示，原本期望能募得3000罐，大家愛心湧現，總共募集到1萬4821罐的肉類食品罐頭，總價約50萬元捐贈給安得烈食物銀行。

南山中學連續七年都在5月感恩的時節與安得烈慈善協會合作，從過去募集的麵條、料理包、白米以及去年的肉鬆，都是收穫豐盛，今年再次展現南山中學滿滿的愛心，由該校扛霸子攜手志工服務隊的同學發起且負責推動。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，這兩年來物價上漲，慈善機構光添購愛心物資的成本也提高很多，這次募捐達1萬4821瓶罐頭，超過50萬元的物資，讓許多家庭受益，感謝南山中學師生的溫暖付出。

南山中學校長蔡銘城表示，今年疫情趨緩，但物價上漲，許多弱勢家庭生活壓力倍增，需要更多社會的支援。感謝家長對學校辦學的認同，才能促成此次活動的圓滿，相信孩子心中都種下一份溫暖的種子，未來能成為懂得感恩並奉獻社會的人。

負責規畫此活動的學生林以心表示，參與活動本來只是希望能幫助更多的人，但當看到滿滿的愛心湧入時，真的感到非常震撼，原來每個人的一點小愛心，積沙成塔也能成為大大的力量，我們將帶著這份感動，持續服務的道路上成長。