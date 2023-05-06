參展廠商也祭出各項優惠，晶綻囍事婚紗攝影限時好康。(蔡依珍攝)

一年一度「桃園婦幼暨婚禮產業商品展」6日起一連3天在桃園巨蛋登場，首度以「成家」概念結合婦幼和婚禮產業，打造一條龍服務，今年更祭出百項好禮，500元就能抽電動車、歐洲蜜月旅遊金10萬元等，孕媽咪更享有6000變8000的好康優惠。

消費滿500元就能免費兌換小火車乘車券或氣墊遊戲區門票。(蔡依珍攝)

消費滿500元就能免費兌換小火車乘車券或氣墊遊戲區門票。(蔡依珍攝)

今年也特別請來三麗鷗大明星美樂蒂、酷洛米擔任活動代言人，設置專屬拍照打卡區，可愛氛圍讓孩子為之瘋狂，消費滿500元就能免費兌換小火車乘車券或氣墊遊戲區門票。

今年也特別請來三麗鷗大明星美樂蒂、酷洛米擔任活動代言人，設置專屬拍照打卡區，可愛氛圍讓孩子為之瘋狂。(蔡依珍攝)

參展廠商也祭出各項優惠。(蔡依珍攝)

參展廠商也祭出各項優惠。(蔡依珍攝)

參展廠商也祭出各項優惠。(蔡依珍攝)

展期三天還有打卡兌換小贈品、親子DIY手作同樂、萌寶寶爬行搬尿布競賽、鬆餅姐姐說故事以及小朋友最愛的歡樂遊樂設施等系列親子活動。舞台活動部分，邀請momo家族哥哥姊姊、小岳哥哥、小蜜姐姐和熊寶同歡。另外，特別針對新手媽媽邀請豐富經驗的專業講師開設分享講座，可至桃園婦幼暨婚禮產業商品展活動官網（https://www.taoyuanfamily.com.tw/index.php）查詢。

參展廠商也祭出各項優惠。(蔡依珍攝)

今年也特別請來三麗鷗大明星美樂蒂、酷洛米擔任活動代言人，設置專屬拍照打卡區，可愛氛圍讓孩子為之瘋狂。(蔡依珍攝)

經發局也特別邀請桃園知名服飾企業鑀德恩為孕媽咪們設計三麗鷗聯名的媽媽包，送給到場的孕媽咪們，針對領有媽媽手冊的全國孕媽咪更推出「消費滿額抽豪獎」活動，只要到展館內消費滿6000元，憑當日消費發票或收據，即可至服務台兌換2000元專屬購物現金券及「孕媽咪加碼抽」摸彩券1張，每天限額100名，共計300名，換完為止。

參展廠商也祭出各項優惠，晶綻囍事婚紗攝影限時好康、施巴嬰兒護唇膏買一送一、易嘉仁寶寶粥買一送一、抓周特價2980、黑丸鮮奶仙草凍2杯100元、居家彈跳床半價等，等著你來尋寶。

參展廠商也祭出各項優惠。(蔡依珍攝)

參展廠商也祭出各項優惠。(蔡依珍攝)

經發局長張誠說，活動以「好家在桃園」，規畫新婚成家區、呵護寶貝區、親子教育區、美食好禮區、健康生活區、媽咪寵愛區等6大展區共109攤，市府也特別安排桃園火車站至巨蛋免費接駁公車，歡迎準新人、孕媽咪、新手爸媽來「一站購足」。

張善政說，市府照顧女性從婚前、婚後到產後的各階段需求，提出凍卵營養金補助、產後心理輔導、生育津貼「加1胎多1萬」、「5歲幼兒免學費之教育助學金」、「桃園市公私立國中小免費營養午餐政策」等福利政策，希望在市府支持下，鼓勵桃園年輕夫婦多生育，打造桃園成為宜居城市，市府舉辦「2023桃園婦幼暨婚禮產業商品展」，提供市民從成家立業到生兒育女過程所需產品和相關資訊。