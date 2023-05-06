古風里辦公處於今（6）日10時0分至12時0分在辛亥區民活動中心舉辦「古風里母親節感恩音樂會暨資源回收宣導活動」，大安分局特別利用民眾參與活動之時機，加強銀髮族的交通安全及反詐騙宣導。（圖／警方提供）

大安區古風里辦公處於今（6）日10時0分至12時0分在辛亥區民活動中心舉辦「古風里母親節感恩音樂會暨資源回收宣導活動」，大安分局特別利用民眾參與活動之時機，加強銀髮族的交通安全及反詐騙宣導，保障民眾生命及財產安全。

大安分局為維護銀髮族及行人安全，今年迄今已取締車輛不禮讓行人1021件、車輛行駛人行道及禁行車道2867件，與去年同期相較均大幅增加，為保障行人通行的安全，利用感恩母親音樂會活動之機會，發送文宣、宣導品，提醒民眾穿越道路應走行人穿越道及遵守行人專用號誌，遇年長者穿越道路應主動協助。

大安分局針對行人自身違規，今年迄今亦已舉發114件，希望避免交通事故發生，同時提醒民眾切勿聽信來源不明資訊及加入陌生投資群組，如有接獲陌生電話或訊息應提高警覺，避免掉入詐騙集團之陷阱，如有任何疑問立即撥打165反詐騙專線尋求協助，保障財產安全。

大安分局呼籲，民眾應多關心家中長輩外出用路習慣，晨起運動或深夜外出應提醒穿著顏色明顯、鮮豔的衣服，過馬路亦應走行人穿越道，勿任意穿越馬路，大安波麗士也會持續針對車不禮讓行人、行人違規等違規行為加強執法取締，確保用路人安全。