一年一度的「新北河濱蝶戀季」今(6)日在板橋蝴蝶公園正式開展，今年是以「盛夏光蝶」為設計主軸，規畫了生命之起、生命之成、生命之樂、生命之愛、生命之源，五大主題區，展期從今日至6月11日，新北市長侯友宜今也到現場視察布展成果，現場遊客見侯友宜接熱情搶著合影留念，他也與創作生命之樹彩蛋的小朋友互動拍照。

新北市高灘處表示，這次的蝶戀季特別規畫了六大主題活動迎接開展，包含音樂會、嘉年華、親子彩繪、喝胖卡咖啡賞美景、滑稽小丑、闖關送好禮等，現場還邀請了「蘆堤薩克斯風樂團」進行浪漫演奏與「Amigo樂團」主唱Luna多首中英文歌曲演出，陪到訪民眾度過夏日歡樂的時光。

另外還有限量免費創意蝴蝶雞蛋糕供民眾索取，以及趣味十足的闖關送好禮，民眾只要完成任務即可獲得康乃馨1束，也可祝媽媽母親節快樂。

高灘處長張修銘指出，這次的地景藝術展打造多種情境演繹生命的流轉與循環，包含蝴蝶生長四部曲、象徵旺盛生命力的生命之樹、代表多種樣貌的生命之愛，並以生命之源作結。

他說，搭配精心設計的互動體驗與燈光特效，以七彩絢爛的色燈及閃動的跳燈，營造流動的空間感與堅強的生命力，讓民眾來到蝴蝶公園不只賞景，也帶大家探討與體驗生命的意義，歡迎市民朋友帶媽媽一起蒞臨觀賞。