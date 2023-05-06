36歲韓國男星李昇基日前宣布舉辦「The Dreamer's Dream- Chapter2」亞洲巡迴演唱會，第一場昨（5日）在首爾開跑，這也是他時隔10年再次於韓國舉行單獨演唱會，雖然比起上次在15000人的奧林匹克體操競技場，這次只在500人的小規模場地演出，但4天門票售罄，還有不少特地從海外飛來的粉絲，可見他婚後依舊有不少死忠粉絲追隨。

李昇基昨帶來12首歌、近2小時的演出，他感性表示，這10年間，多以演員或是主持人身分和大家見面，很少作為一名歌手站在大家面前，不忘向在場的歌迷約定「我以後會持續舉辦更多的演出，謝謝大家的喜愛」，接著又有感而發地說「最近發生了很多事情，所以沒能專心準備演唱會，但在這樣的情況下，樂隊成員以及公司同仁們還是非常努力準備了這次巡演，在新公司重新開始，正在磨合中，感謝你們的等待與支持，公司和李昇基都會更加堅強，請持續關注我們」，台下的粉絲們也舉起「與李昇基一起走下去」的手幅為他應援。

李昇基去年11月爆出「奴隸合約」糾紛，18年來發行27張專輯音源零收入，近百億韓元（約2.5億元台幣）都被經紀公司「Hook娛樂」老闆權真英（音譯）獨吞，去年12月29日自己創立的工作室HumanMade重新出發，最近將與姜虎東一同回歸主持《強心臟》續作《強心臟聯盟》，本月21日巡迴演唱會則將移師台北國際會議中心（TICC）舉行。