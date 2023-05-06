【又嘉氣象報報】周日鋒面通過 北到南陸續降雨 中北部雨大

隨著鋒面接近台灣，今（6）日入夜後天氣逐漸不穩定，明日白天各地降雨最為猛烈，尤其中部以北、東北部的民眾要特別留意降雨，甚至會有雷雨發生。氣象局預估，下周一到下周三（5/8~5/10）東北季風再度增強，北部、東北部低溫下探15度，中南部低溫則是17到19度左右。

氣象局資料顯示，明日鋒面通過，各地降雨機率提高，凌晨西半部、東北部及東部陸續有降雨，明日白天各地降雨最為顯著，中部以北及東北部要提防局部大雨，尤其對流雲系發展旺盛時，也要小心雷擊，預估入夜後鋒面移動到台灣南方海面，各地雨勢趨緩，仍有局部短暫陣雨。

氣溫方面，受到東北季風增強及降雨影響，各地高溫略降，中部以北、東北部、東部高溫27到29度，其他地方仍有32、33度，東南部還是可能出現焚風，而入夜後北台灣氣下降，約20、21度，其他地方約23到26度。

7日鋒面報到，各地降雨機會增加，氣溫也隨之下降，中部以北、宜蘭要注意局部大雨。（圖／氣象局提供）

至於未來一周天氣如何？中央氣象局預報員張承傳表示，下周一（5/8）各地仍有局部短暫雨；下周二（5/9）僅剩東半部有零星降雨，西半部多雲到晴；下周三至下周五（5/10~5/12）東北季風減弱，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲；下周六（5/13）華南水氣東移，一直到下周日母親節（5/14）北部、東半部都有局部降雨，其他地區為多雲到晴。

張承傳指出，下周一到下周三（5/8~5/10）清晨北部、東北部氣溫比較涼，高溫降至21度到23度，低溫約15到16度，有明顯轉涼的趨勢，中南部低溫則降至約17到19度；不過下周四（5/11）開始回溫，北部26、27度，中南部可達30度。