張善政表示，母親節是溫暖的時節，讓他特別懷念母親在世的點滴。(蔡依珍攝)

單親又曾罹癌的羅珮夢，獨自拉拔2個兒子長大，其中大兒子患有唐氏症，她一路挺過難關，展現不被命運打垮的韌性，6日獲選為桃園市模範母親，陪同到場的小兒子也與有榮焉。（蔡依珍攝）

「孩子是支撐我續命的動力！」羅珮夢育有2子，大兒子患有唐氏症，丈夫竟在小兒子才8個月時拋下妻小簽字離婚後失聯，她一邊帶著孩子早療、一邊上大夜班賺錢養家，豈料2011年又罹癌，想到孩子嗷嗷待哺，獨自撐過40次電療和6次化療，6日和其他46位模範母親同獲市長張善政表揚。

張善政表示，自己母親已逝世，母親節是溫暖的時節，讓他特別懷念母親在世的點滴，桃園由各區公所和民間團體推薦，經評選後有47位「模範母親」獲獎，她們在生活各層面上為家庭、子女們投入心血，都有偉大之處和感人的故事，市府透過表揚活動，表達對母親長年為家庭付出的感謝和敬意。

由桃園市唐氏症家長協會推薦的羅珮夢，育有2子，但大兒子天生患有唐氏症，丈夫不願承擔責任，在大兒子4歲、小兒子才8個月時和她離婚，從此失聯，她一肩扛起重擔，為了生計主動從事大夜班工作，雖然日夜顛倒，仍堅持帶兒子早療，從不缺席。

但老天作弄，羅珮夢2011年被診斷罹患子宮頸癌，想到孩子才幼兒園，「我如果放棄誰照顧他們？」挺過40次電療及6次化療，展現不被命運打垮的韌性。已高三的小兒子也很懂事，笑說別人都是哥哥照顧弟弟，他則是負責照顧哥哥和8旬阿嬤，也讓他喜歡上被需要的感覺，未來希望朝幼保發展，讓辛苦一輩子的媽媽能享福。

另外還有育有2子的王郁方，全心照顧聽損兒，正向帶領開發潛能，培養孩子射擊專長，去年3月在全國身障運動會奪金，2個月後代表台灣出戰聽障奧運拿下銅牌，王郁方的愛心和耐心連總統蔡英文也恭賀致意。