以夏天復出為目標，哈波趕進度提前回歸。（美聯社）

拉出一波連勝的紅襪，本周展開與費城人的對戰，也是日籍強打吉田正尚非常期待的系列賽，他相當崇拜費城人強打哈波（Bryce Harper），就連IG帳號、毛小孩都以他命名。

哈波進入職業賽場以一身怪力為打擊特點，首個大聯盟賽季就拿下國聯新人王，歷經生涯初期小撞牆後，哈波蛻變為聯盟頂尖打者，獲得2座國聯MVP的殊榮，同樣為右投左打的吉田正尚雖然只有173公分，但他極具暴力性的美式揮棒，在日職拿下不少打擊獎項，吉田正尚也將具有長打爆發性的哈波視為偶像。

除了進入歐力士猛牛後，就選擇與哈波同樣的34背號（2022年球季改穿7號），吉田給愛犬起的名字叫做哈波，而愛貓名字則是布萊斯（哈波名字），個人IG帳號@bh_masataka34當中的BH，也是哈波名字的縮寫，可見吉田正尚對於這位費城人球星多麼癡迷。

去年11月哈波接受TJ手術，無緣代表美國參與WBC（世界棒球經典賽），本季紅襪對陣費城人的比賽也只有本周這3場，原本吉田正尚同場較勁哈波的戲碼可能延後至明年上演，不料哈波恢復神速，只花了160天就回到球場上，在回歸第二天就敲出猛打賞表現，今2人同被安排在先發打線，同樣繳出4打數1安，跑回1分的成績。