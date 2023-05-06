台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人球星林書豪今天賽前與到場加油的「魔獸」霍華德相互擁抱致意，林書豪透露，霍華德表達明年想回來打球。

林書豪過去效力於美國職籃NBA休士頓火箭時期，曾與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）當隊友，而兩人本季分屬不同職籃聯盟，林書豪加入高雄17直播鋼鐵人，霍華德則披上台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹戰袍。

鋼鐵人今天作客台北和平籃球館，與富邦勇士交手，霍華德到場觀賽，林書豪賽前特別到場邊擁抱霍華德致意。

林書豪賽後記者會接受媒體聯訪時表示，賽前聯盟的工作人員有跟他說，霍華德有到場，「我就跟他打個招呼，很久沒有看到他」。

霍華德來台後掀起台灣籃壇熱潮，林書豪認為，霍華德的到來，帶來了很多籃球的快樂，「雖然我不是每一場都有關注，我只知道他的表現從數據來看，都是非常好，但細節沒有去關注，但很多人都一直滿期待他來這裡打球」。

魔獸（左）、林書豪（右）賽前相見歡。（高雄17直播鋼鐵人提供）

談到兩人賽前互動和交談內容，林書豪表示，就是互相鼓勵，但因為旁邊很多人，不方便多說，「可是他跟我說，他為我很驕傲」。

雲豹本季無緣季後賽，提前結束賽季，霍華德下季動向受矚，林書豪透露，霍華德表達明年想回來打球，「我也不知道這是什麼意思，也沒問，這就是他跟我說的」。（編輯：張雅淨）1120506