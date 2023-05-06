去年的中職全壘打王味全龍吉力吉撈・鞏冠，新球季悶了22場，直到第23場終於開轟，6局上敲出本季首轟就是一棒逆轉戰局的3分炮，加上劉基鴻單場3安「猛打賞」，助隊以8比5擊敗樂天桃猿，也讓6日輪空的統一獅再度登頂。

龍隊今天由小將曹祐齊先發，但受到守備失誤影響，首局就先丟2分，最後僅投3.1局、80球，被敲6支安打，投出1三振、3保送，失5分2責失，退場時球隊1比5落後，他是敗投候選人。

龍隊在6局上展開反攻，1出局後陳品捷安打，劉基鴻敲出左外野2分炮，本季第6轟出爐，再度要回全壘打王寶座，19分打點也追上蘇智傑、並列第1。

龍隊攻勢就此點燃，李凱威、林智勝又連續敲安，吉力吉撈・鞏冠再補上逆轉3分炮，也把桃猿先發投手黃子鵬打退場。而在曹祐齊退場後，牛棚投手聯手壓制桃猿打線，也給了球隊能夠逆轉的機會。

總教練葉君璋表示，曹祐齊狀況看得出來沒有上一場好，第2局其實投的不差，但可能後來又受到失誤影響，「下一場再來就好。」

葉總也提到，牛棚連2天都有不錯的表現，是球隊今天有機會逆轉贏球的關鍵，今天讓陳冠偉投第8局，主要是有觀察到他投第9局太想完成反而壓力比較大。