谷歌（Google）的Google Tensor處理器，過去兩代一直都是由三星電子所代工生產。但由於高通從三星轉單台積電獲得優秀表現，Tensor處理器不時被拿來做比較，外媒指出，谷歌未來幾代Tensor處理器可能持續與三星合作，因為台積電太貴了。

SamMobile報導指出，谷歌第三代Tensor處理器將用於下一代旗艦智慧手機Google Pixel 8，新一代處理器已和三星旗下晶片事業部門System LSI合作設計，並採用三星4奈米製程技術。

報導指出，此前有消息傳出，谷歌原先有意第四代Tensor處理器改採台積電4奈米製程，但成本太過高昂，因此選擇繼續與三星合作。目前仍不清楚谷歌未來幾代Tensor處理器，將選擇何種製程。

報導指出，三星晶圓代工遠遠落後台積電，在5奈米、4奈米製程上，效能與省電完全無法與台積電相比，但三星3奈米GAA技術據傳大幅改善上述缺陷，不過是否為真仍是未知數。

此外，市場消息傳出，台積電大客戶超微（AMD）將部分4奈米訂單，轉移至三星，除了成本考量外，傳聞三星4奈米良率和效能已經趕上台積電。