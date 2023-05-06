桃園景福宮化身遊樂園，廟埕擠滿親子同歡。(蔡依珍攝)

桃園景福宮化身遊樂園，廟埕擠滿親子同歡。(蔡依珍攝)

為迎接溫馨光輝的5月母親節，有近300年歷史的桃園大廟景福宮，6日下午舉辦「我愛媽咪．親子嘉年華會」活動，除了有免費的親子DIY手作康乃馨，還有氣球姐姐、小丑變魔術、泡泡秀等，化身遊樂園的廟埕擠滿親子同歡，晚間還有感恩晚會，重達1兩的聖王公金牌等近百份大獎免費分送給信徒。

景福宮主委簡征潭上任後積極將傳統慶典結合文化創意和流行元素，帶領老廟蛻變，不但整修廟體，大殿引進自然採光，環境煥然一新，圍繞廟埕一圈的福慧燈點亮後，更讓百年老廟晚間也能展現風華，過往塑膠製的符令，也全面改成皮革文創風，成年禮更融合傳統與創新，邀請年輕學子在神轎前跳街舞，3月景福宮279周年暨開漳聖王聖誕，更舉辦閩南傳統藝術巡演台語金曲演唱會，信眾擠爆桃園藝文廣場，廣受好評。

簡征潭因應母親節，再規畫「感恩五月．母親節系列活動」，6日下午舉辦「我愛媽咪．親子嘉年華會」，廟埕化身遊樂園，不但有大型充氣溜滑梯，現場也安排精彩節目，像是氣球姐姐陪小朋友帶動唱、分送造型氣球，小丑變魔術、泡泡秀等，吸引家長帶小朋友瘋玩，共渡快樂的周末。

現場還規畫親子DIY手作康乃馨活動，讓小朋友將親手做的康乃馨送給媽媽，祝福媽媽母親節快樂。晚間則舉辦感恩晚會，除了有精采演出跟平安福食，有在新春點燈的信徒都能參加摸彩活動，不但有聖王公重達1兩的999純金金牌，還有電動機車、iPhone14、iPad、聖王公紀念酒、2023限定招財樹等，獎項豐富。